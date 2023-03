8 marzo, più ammonimenti per violenze: "Venite in questura, anche se non denunciate" | VIDEO

In occasione della giornata internazionale, il gazebo di sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere

Più ammonimenti nel 2022, violenze sessuali in leggero aumento e nel 2023 già due provvedimenti di sorveglianza speciale.

Sono i numeri forniti dalla polizia in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, per la quale è stato allestito un gazebo di sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.

Un problema innanzitutto culturale, come spiega la dirigente Silvia Gentilini, a capo della Divisione anticrimine della Questura di Bologna.

I numeri

Sono diminuiti quasi dell'11% in provincia e di oltre il 2% in città i reati nei confronti delle donne nel 2022. Sono però aumentati gli ammonimenti.

L'anno scorso, secondo i dati della Questura di Bologna, sono stati 807 in provincia e 444 nel Comune di Bologna, con un calo rispettivamente del 10,83 e del 2,2% rispetto al 2021.

Con un -11.84% sono stati 417 gli interventi per maltrattamenti in provincia e 207 a Bologna, dove il calo è stato dell'8,8%.

Diminuiti anche gli atti persecutori, da 260 a 212 in provincia (-18,46%) e da 122 a 113 nel comune (-7,37%). Unico dato in salita quello delle violenze sessuali che passano dai 172 ai 178 in provincia e dai 105 ai 124 in città.

Gli ammonimenti per violenza domestica nel 2022 sono saliti a oltre il triplo, dai 17 ai 59, e quelli per atti persecutori da 18 a 30. Nel primi due mesi del 2023 sono rispettivamente 8 e 7.