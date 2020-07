Bolognina, 40enne denuncia: "Vittima di violenza di gruppo in officina"

Una donna 40enne ha denunciato di essere stata vittima di uno stupro di gruppo. La notizia è riportata sull'edizione cartacea de Il Resto del Carlino. Secondo quanto riportato i fatti risalgono alla notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio.

La vittima ha riferito che, di rientro a casa, è stata avvicinata da un'auto scura con a bordo alcuni uomini, uno dei quali di sua conoscenza. Successivamente, a bordo del mezzo, tutti si sono recati in una officina della Bolognina, luogo della violenza, che si sarebbe consumata per tutta la notte.

Solo nel primo pomeriggio del giorno successivo la 40enne, chiusa dentro l'edificio, ha trovato il cellulare per chiedere aiuto, e fare arrivare la polizia sul posto. Accertamenti sono ancora in corso: stando alla ricostruzione, il titolare dell'officina ha negato le accuse e anzi affermato che il rapporto fosse stato consensuale, e di avere chiuso la 40enne dentro perché, al momento della pausa, temeva per un ingresso dei ladri. La donna è difesa dall'avvocato Vincenzo Marino.