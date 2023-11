586 le donne che hanno chiesto aiuto nel 2023: i numeri dell'accoglienza che raccontano la violenza di genere

Al via la diciottesima edizione del Festival della Violenza Illustrata e Casa delle Donne rende pubblici i dati dell'ultimo anno. La presidente Zaccaria: "Si chiama festival ma non abbiamo nulla da festeggiare, se non le donne vive"

Era il 1991 quando a Bologna si cominciò a voler risolvere un problema di cui ancora nessuno parlava (oggi è il 2023 e sulle prime pagine si racconta l'ennesimo, terribile delitto: l'omicidio di Giulia Cecchettin). Era quello delle donne "cadute dalle scale" ovvero delle vittime della violenza commessa da parte degli uomini (ma taciuta). Così nacque quella Casa delle Donne per non subire violenza che oggi presenta la diciottesima edizione del Festival La Violenza Illustrata ma anche dei numeri che sono tornati ai livelli pre-covid.

I numeri delle donne uccise, i numeri delle donne accolte dal centro di Bologna

"Al 31 ottobre 2023 (i dati partono dal 1°gennaio) abbiamo già superato le 800 donne accolte - spiega Susanna Zaccaria, presidente di Casa delle Donne di Bologna - sono in particolare 586 nuovi contatti e 241 donne che erano già entrate in contatto con noi. Siamo quindi a 827. Sono oltre 100 le donne morte solo quest'anno in Italia, anche se alcuni più di altri creano scalpore. Ed è il caso di Giulia Cecchettin: "I segnali ci sono ma ci si ostina anche a non raccoglierli. Ci sono tante persone che credono che una donna debba stare zitta e un passo indietro e noi lo vediamo ogni giorno. Molti pensano che controllare un cellulare sia normale" spiega Zaccaria.

Il Festival, organizzato dalla Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, aderisce alla campagna ONU “Sedici giorni di attivismo contro la violenza di genere”, giunta alla trentaduesima edizione. Lanciata per la prima volta nel 1991 dall’Istituto per la Leadership Mondiale delle donne e in seguito adottata da UNWomen, la campagna costituisce la cornice internazionale all’interno della quale si inserisce il Festival.

Mostre, dibattiti, presentazioni, spettacoli teatrali e tanto altro, decine di eventi a costruire una rassegna culturale all’insegna dell’uguaglianza di genere e del contrasto alla violenza sulle donne.T orna anche quest’anno, a ridosso del 25 novembre il Festival La Violenza Illustrata, giunto alla XVIII edizione (e quindi ormai maggiorenne).

I numeri diffusi da Casa delle Donne: