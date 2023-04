Già ai domiciliari per violenza sessuale, finisce ancora in arresto per stupro

Un italiano di 28 anni è stato condotto in carcere dopo aver violato le disposizioni relative agli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto nel 2021 per il reato di violenza sessuale e, una volta in carcere, è stato raggiunto da una nuova misura cautelare per violenza sessuale ai danni della sua compagna.

I nuovi guai giudiziari sono cominciati quando, lo scorso 24 marzo i Carabinieri della Stazione di Alto Reno Terme sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo per placare una presunta lite con la sua attuale compagna, una ragazza di 21 anni. Al 28enne era infatti stato proibito di comunicare con persone che non fossero suoi familiari e per questo la Corte d’Appello di Bologna ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, dove il 28enne è stato condotto lo scorso lunedì 3 aprile.

Ma non è finita qui. Nella giornata di ieri, 4 aprile, il giovane è stato raggiunto da una nuova misura cautelare emessa dal GIP per i reati di violenza sessuale e lesioni personali all’indirizzo della 21enne. Infatti, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, quella del 24 marzo non sarebbe stata una semplice lite familiare. La ragazza, riferisce l’Arma, era infatti apparsa sconvolta: inizialmente soccorsa dal 118, si era poi recata all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove era stata visitata dagli specialisti del reparto di Ostetricia e Ginecologia. I medici l'avevano dimessa con una prognosi di quindici giorni per una riferita “aggressione sessuale”.

Sentita dai Carabinieri, la donna ha raccontato di essersi recata a casa dell’uomo – indicato come il suo fidanzato – la mattina del 24 marzo. In quella circostanza, a fronte del suo rifiuto ad un rapporto sessuale poiché vergine, l’uomo l’avrebbe picchiata, bloccata sul letto e infine costretta a subire una violenza sessuale.