QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Lo aveva già denunciato per le aggressioni e le violenze sessuali che l’aveva costretta a subire. Una richiesta di aiuto ai Carabinieri dopo la quale il suo ex era stato posto agli arresti domiciliari con il divieto di avvicinarsi a lei, 26enne italiana, e alla loro bimba. Eppure giovedì mattina lui si era presentato davanti all’asilo frequentato dalla figlia. È successo a Casalecchio, dove i militari hanno arrestato di nuovo un 28enne cubano residente a Bologna.

La denuncia delle violenze sessuali a gennaio

Lo scorso gennaio la 26enne si era presentata davanti ai carabinieri perché non riusciva più a vivere con il compagno, che aveva reso la sua vita un inferno: ai militari aveva raccontato di averlo conosciuto un anno prima e che, con il tempo, l’uomo l’aveva costretta a limitare i rapporti con la sua famiglia, imponendole di scegliere tra lui e i suoi parenti. Più volte, inoltre, il 28enne l’aveva costretta a subire rapporti sessuali sotto botte e minacce, spesso in presenza della loro figlia di pochi anni.

L'uomo davanti all'asilo e la scusa di "voler parlare"

Gli arresti domiciliari hanno permesso alla donna di ritrovare un po’ di serenità. Fino a giovedì mattina quando, mentre si recava al lavoro, l’uomo ha deviato dal percorso autorizzato e si è presentato davanti alla scuola materna della figlia. Quando lo ha visto la donna, presa dal panico, è fuggita mentre lui da lontano le diceva di star male e di volerle parlare, prima di allontanarsi in auto.

Le indagini e il nuovo arresto

Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i Carabinieri hanno ricostruito l'accaduto. Le telecamere avevano ripreso l'auto dell'uomo in strade non autorizzate, confermando quanto riportato dalla vittima. Inoltre, nelle prime ore del mattino, l'uomo aveva tentato più volte di contattare telefonicamente la donna, senza ottenere risposta. Rintracciato in serata, il 28enne è stato arrestato nuovamente e condotto in tribunale per la convalida dell'arresto con giudizio direttissimo.