Violenza sessuale al bar, rintracciato il presunto aggressore

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I Carabinieri della Stazione di Imola hanno arrestato un 39enne tunisino senza fissa dimora, già noto alle Forze dell'Ordine, per una violenza sessuale commessa a inizio dello scorso giugno. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini.

La vittima, una donna italiana di 58 anni, ha raccontato ai militari che il 21 giugno era seduta all'esterno di un bar di Imola. Mentre stava bevendo una cosa, un uomo sconosciuto si è avvicinata a lei. Dopo una breve conversazione, l'uomo ha improvvisamente iniziato un approccio fisico. Sconvolta, la donna lo ha allontanato e ha chiamato il 112.

Le indagini dei Carabinieri hanno portato all'identificazione del presunto autore grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l'intera scena e alla testimonianza della donna, che ha riconosciuto l'uomo nelle foto fornite dai militari. Il 39enne è stato rintracciato dai Carabinieri e condotto alla casa circondariale di Bologna "Rocco D’Amato".