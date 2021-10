Violenza sessuale dopo la discoteca: indagini sulle telecamere

Gli investigatori della Squadra mobile di Bologna sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi tra via Casoni e via Maserati, dove una giovane studentessa e stata ritrovata in stato confusionale e con segni di violenza sessuale punto

Sotto la lente degli inquirenti ci sono le analisi delle telecamere di sorveglianza. Le immagini del locale frequentato dalla ventenne potrebbero infatti restituire una inquadratura nitida della persona con la quale la ragazza si è allontanata. Inoltre sono ancora in corso gli accertamenti e le raccolte delle testimonianze, compresa quella della stessa vittima che a breve dovrebbe essere risentita dai titolari dell'indagine.

Il sospetto è che qualcuno possa avere approfittato della ragazza con l'aiuto di qualche sostanza, magari mischiata in un drink, sospetto che per ora rimane solo tale per via della particolare condizione psicofisica con la quale la 20enne è stata ritrovata.

La donna ha anche dichiarato di non ricordare praticamente nulla di quanto accaduto nelle ore precedenti suo ritrovamento, su una via laterale a qualche centinaio di metri di distanza dal locale in questione. Gli amici che erano con lei durante la serata, hanno invece spiegato sdi avere perso di vista la ventenne tempo prima del ritrovamento, segnalato da alcuni residenti alla polizia.