Violenza su minore al Pilastro, Alberani (ACER): "Si procederà con decadenza dell'alloggio"

“Nostro compito è acquisire dagli organi inquirenti tutte le informazioni necessarie per capire che cosa è successo e

tutelare in ogni forma i minori coinvolti. Dopo di che procederemo secondo quanto è previsto dalla legge". Così il presidente di Acer, Alessandro Alberani, dopo il fermo per violenza sessuale su minore di un italiano residente in un alloggio popolare del Pilastro: "Il nucleo a cui appartiene il presunto stupratore non potrà più alloggiare nel quartiere per evidenti ragioni di incompatibilità ambientale. Se verrà accertato che il reato è avvenuto all’interno dell’alloggio ACER dove vivono i suoi famigliari potrà essere emesso un provvedimento di decadenza a carico dell’intero nucleo”.

“Mi preme sottolineare che le famiglie che abitano in zone con un’alta concentrazione di case popolari e problemi sociali come il Pilastro non vengono lasciate a se stesse - sottolinea Alberani - in questi anni ACER ha cercato di creare un mix sociale in grado di far convivere realtà diverse, ma accomunate dal fatto di avere spesso gravi fragilità economiche, sociali e culturali. Abbiamo potenziato l’ufficio Disciplina ed effettuiamo costanti sopralluoghi per monitorare le situazioni a rischio, in collaborazione con i servizi sociali e le forze dell’ordine".

Le assegnazioni, spiega il presidente Acer "vengono fatte secondo un meccanismo previsto dalla legge a beneficio di nuclei fragili, non solo dal punto di vista economico, che quindi si trovano necessariamente a dover convivere negli stessi comparti” e conclude “Due mesi fa abbiamo consegnato al sindaco di Bologna un documento di approfondimento sulle questioni aperte al Pilastro”.