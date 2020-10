Violenza sessuale sulla nipotina: condannato 71enne, ora andrà in carcere

E' stato scortato in carcere, dove dovrà scontare una pena di quattro anni e otto mesi. Eseguito un ordine di carcerazione per un 71enne, giudicato colpevole per violenza sessuale su minore nei confronti della nipote.

La vicenda risale al periodo tra il 2014 e il 2015. Secondo quanto ricostruito l'anziano ha a più riprese palpeggiato la minorenne -all'epoca dei fatti una bambina- in una abitazione della provincia. La famiglia poi però lo è venuta a sapere, denunciando il tutto. Le indagini sono state portate avanti da diverse stazioni territoriali dell'Arma, ma a eseguire il provvedimento invece è stata la stazione di Monghidoro, luogo nel quale il 71enne risiedeva da qualche tempo.