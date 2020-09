Aggressione in casa e tenta violenza sessuale, lei scappa in strada

Una aggressione avvenuta in casa, un arresto per violenza sessuale, la ragazza che fugge, seminuda, da casa sua. Una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire quella riportata stamane sul Il Resto del Carlino, secondo la quale un ragazzo straniero di una trentina di anni è stato prelevato dai carabinieri e portato in carcere in stato di fermo.

I fatti si riferiscono a lunedì. Secondo quanto riportato sembra che lo sconosciuto sia entrato in un appartamento al piano terra del blocco di case di Piazza dei Colori, per poi trovare la ragazza -una ventenne- all'interno.

Di li sarebbe poi nata una colluttazione, con lui intento a volere approfittare di lei. La donna però si è divincolata e, con i vestiti lacerati, si è poi portata in strada, ferendosi dopo aver scavalcato a sua volta il confine del giardino. Le grida infine hanno attirato le attenzioni dei vicini, che hanno chiamato i carabinieri. I militari, infine, hanno trovato il 30enne ancora all'interno del'appartamento in questione.