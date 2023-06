Violenza sessuale a Ozzano, il sindaco: "Fatti che non dovrebbero mai accadere, il Comune è vicino alla vittima"

“Esprimo la mia più sincera vicinanza e di tutta l'Amministrazione comunale alla ragazza vittima di violenza ed alla sua famiglia, con l'auspicio che la vicinanza delle persone a lei care possano aiutarla a superare questi brutti momenti e a riprendere in mano la sua vita con ancora più forza". A parlare è il sindaco Luca Lelli, intervenendo sull'episodio di violenza sessuale su una studentessa avvenuta a Ozzano alle 19 circa di sabato 10 giugno. Il presunto stupratore, un marocchino di 24 anni, è stato arrestato ieri a mezzogiorno mentre si trovava in via Emilia. I carabinieri della stazione di Ozzano lo hanno rintracciato e portato in carcere, su disposizione del gip di Bologna che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare richiesta dalla Procura sulla base delle pericolosità sociale del 24enne.

“Sono fatti che non dovrebbero mai accadere, ma che purtroppo si verificano con frequenza un po' dappertutto, nei paesi, nelle grandi città, in posti molto frequentati ed addirittura, come forse tutti abbiamo letto sui giornali, all'interno di un treno in orario di servizio”, sottolinea il sindaco di Ozzano. “Si tratta di un brutto episodio che in questo caso ha toccato il nostro paese, avvenuto tra l'altro in un orario, circa le 19.00 di sera, ancora di luce e di traffico sia di persone che di auto”, osserva Lelli. “La grande collaborazione della vittima nella descrizione del violentatore e soprattutto le telecamere attive nella zona sono state di grande aiuto alle Forze dell'Ordine per indirizzare nella giusta direzione le indagini e per arrivare in tempi brevi all'identificazione e all'arresto che è avvenuto, con grande sollievo di tutti, in tempi davvero celeri”, aggiunge Lelli, che si congratula con i Carabinieri “per il brillante risultato ottenuto che fa sì che la nostra comunità si senta comunque sicura e nella certezza che le Forze dell'Ordine sono ben presenti e vigilano sul territorio”. Sulla vicenda sono intervenuti anche i consiglieri comunali bolognesi di Fratelli d’Italia, che parlano di un arresto possibile “solo grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nell’area in cui è avvenuto lo stupro. Telecamere che la Giunta Lepore continua a non volere installare ma che, ormai è chiaro, sono un fondamentale presidio di sicurezza”.