Aggressione sessuale sulla porta di casa: 21enne in manette

Ancora una aggressione sessuale in zona universitaria, vittima una italiana 30enne. Poco dopo le 21, una ragazza ha chiesto aiuto agli agenti della volante Due Torri - San Francesco che transitava nella zona.

Si tratta di una 20enne che era accorsa richiamate dalle urla di una donna. La vittima ha riferito ai poliziotti che poco prima in via Antonio Bertoloni, traversa che congiunge via Irnerio a via Belle Arti, era stata raggiunta davanti al portone di casa, dove, dapprima un uomo l'aveva molestata a parole, poi l'aveva presa per la vita, palpeggiata, cercando di baciarla. Così ha urlato, mettendolo in fuga e allarmando la 20enne seduta ai tavolini di un bar. Dirigendosi verso le grida, si è imbattuta nel fuggitivo che le ha sferrato un calcio.

I poliziotti poco dopo hanno individuato in piazza Puntoni un uomo sdraiato a terra, forse ubriaco, che corrispondeva alle descrizioni delle due donne. Si tratta di un cittadino somalo di 21 anni, senza precedenti, irregolare sul territorio italiano, senza fissa dimora, che ha reagito al controllo. Sottoposto a perquisizione è stato trovato anche con uno smartphone risultato rubato e altri due telefoni di dubbia provenienza.

E' stato arrestato e portato in carcere per il reato di violenza sessuale e dencunciato per ricettazione e percosse, in attesa della convalida che potrebbe avvenire domani, mentre per la vittima, in stato di shock, è stato attivato il Codice Rosso, le misure di tutela per le persone che subiscono violenze e maltrattamenti.

In caso di convalida, il 21enne verrà accompagnato al CPR - Centro di Permanenza per i Rimpatri - e rimpatriato nel suo paese.

Nella stessa zona, a fine settembre due minorenni avevano tentato di stuprare una donna di 32 anni: uno dei due l'aveva spintonata facendola cadere Tenendole ferme le mani, uno dei due giovani ha cominciato a palpeggiarla e a spogliarla, mentre il secondo faceva da ‘palo’. Le urla hanno però attirato la ventottenne Giulia Leone che è intervenuta mettendo in fuga gli aggressori che in seguito sono stati arrestati e condannati.

Poco più di un mese dopo, sempre in zona universitaria, in via dell'Unione, una coppia ha notato una ragazza, quasi incosciente, sorretta da due stranieri e hanno chiamato la Polizia. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno visto una ragazza e il giovane, che le stava sopra. E' stato arrestato per violenza sessuale.

l Codice rosso bis

Con il disegno di legge approvato all’unanimità, all'indomani dell'omicidio della 22enne Giulia Cecchettin si tende a semplificare l’applicazione delle norme già contenute nella prima stesura, oltre che a rafforzare la prevenzione.

Con la legge cosiddetta "Codice rosso bis" (legge 168 del 24 novembre 2023) vengono estese le misure cautelari anche in presenza di “reati spia”, ovvero le lesioni, le minacce , la violazione di domicilio, ma anche la diffusione di immagini sessualmente espliciti. Importante lo strumento dell'ammonimento, che non comporta spese legali nè il coinvolgere l'autorità giudiziaria e dà immediato riscontro alla persona interessata. E' sufficiente andare in questura, segnalare il fatto, da qui si attiva la macchina attraverso una convocazione dell'interessato (ovvero il destinatario dell'ammonimento) da parte della polizia che verificherà appunto le dinamiche. Si ha così un primo 'avviso', che in caso di reiterazione dei fatti, potrebbe portare a conseguenze più gravi.

La richiesta di misure cautelari dovrà essere decisa entro 30 giorni dall'inizio delle indagini. Anche il giudice dovrà decidere se accoglierle entro un mese. Quindi potrebbe scattare il divieto di avvicinamento, con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri, e di aggiungere il braccialetto elettronico.

Altro passaggio quello “dell'arresto in flagranza differita”: il maltrattante potrà essere arrestato anche in un secondo momento, il reato potrebbe essere dimostrato anche con foto, video o GPS.