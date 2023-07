Abusi sulla sorellastra minorenne, condannato e arrestato

Aveva già ricevuto un divieto di avvicinamento dopo la denuncia nel settembre del 2021 e ora è stato arrestato per abusi, violenza sessuale e minacce di morte nei confronti della sorellastra, da quando lei aveva 12 anni. Lo riferisce Milano Today.

La manette dei Carabinieri della compagnia di Vimercate (MB) per un uomo di 30 anni, di origine sudamericana, da tempo residente nella provincia di Monza e Brianza. L'ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura di Bologna, a seguito di condanna definitiva della Corte di Appello felsinea.

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, le violenze sarebbero maturate nell'ambiente familiare. Come avrebbe raccontato la minorenne alla madre, infatti, il fratellastro maggiorenne, nato da una precedente relazione sentimentale, e come lei domiciliato in un'abitazione di Bologna, aveva abusato sessualmente di lei in più occasioni dal 2019 al 2021. Inizialmente si sarebbe limitato ad accarezzarla, ma poi sarebbero cominciati i rapporti sessuali.

Minacce e falsi profili social

L'uomo avrebbe tranquillizzato la ragazzina dicendole che l'amava, ma poi, per timore raccontasse la verità, sarebbe passato alle minacce, anche di morte.

Il 30enne avrebbe inoltre convinto la ragazzina a prendere la pillola e l'avrebbe seguita quando usciva con gli amici, avrebbe creato falsi profili social per spiarla, e costretta a cancellare i messaggi per paura che i genitori potessero venire a conoscenza di quanto stava accadendo.

L'arrestato riconosciuto dalla Corte di Appello di Bologna colpevole dei reati di violenza sessuale commessi nel periodo dal 2019 al giugno 2021 e riconosciuta l'inammissibilità del ricorso dalla Corte Suprema di Cassazione, è stato portato in carcere a Monza, dove dovrà espiare la pena di 5 anni e 4 mesi.