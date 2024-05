Studentessa 22enne violentata in pieno centro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ancora una storia di abusi e violenza, stavolta nel pieno centro della città. Una studentessa di 22 anni, sudamericana e in Italia grazie al programma Overseas, è stata violentata nella notte tra venerdì e sabato scorso in pieno centro a Bologna. La giovane, come ricostruisce Il Resto del Carlino, racconta che una volta uscita dal locale dal locale ha incontrato un uomo. Poi, più nulla. Dopo alcune ore si è ritrovata da sola, in strada, e senza indumenti intimi.

Insieme ad un’amica è andata al Sant’Orsola, dove i medici hanno allertato le forze dell’ordine una volta intuito quanto accaduto. Da qui, la studentessa è stata portata al Maggiore, dove è stata sottoposta al Protocollo Eva, per le vittime di violenza sessuale. Qui gli esami hanno confermato la violenza, ed è scattato il Codice rosso.

La giovane, scrive ancora il Carlino, non parla bene l’italiano; la sua testimonianza si interrompe all’incontro con l’uomo, all’uscita dal locale. Possibile che la 22enne abbia assunto delle sostanze stupefacenti, sia consapevolmente che inconsapevolmente. Ora i militari cercano di rintracciare l’uomo anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona della discoteca.