Violenza sessuale: costretta a rapporto orale e malmenata, provvidenziale l'intervento di due passanti

Violenza sessuale su una transessuale. Per questo sono finiti in stato di fermo due bolognesi in trasferta in Riviera Romagnola. Il fatto si sarebbe consumato nella notte tra il 15 e il 16 luglio.

Secondo le ricostruzioni della Polizia di Stato, una volante è intervenuta sul posto a seguito della segnalazione del portiere notturno di un hotel lungo la costa riminese. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, ha identificato un nordafricano 21enne che trascinava per un braccio una transessuale di origine sudamericana, mentre un amico, 19enne italiano, intimava a quanti si trovavano intorno di farsi gli affari propri.

La violenza sessuale e le botte. Poi l'intervento di due passanti

L'intervento delle volanti ha permesso di riportare la calma e, mentre gli agenti cercavano di ricostruire l'accaduto, alcuni testimoni si sono avvicinati raccontando che poco prima avevano visto il giovane obbligare la vittima a un rapporto orale, in un angolo buio della strada. La malcapitata ha tentato di scappare, e il 21enne, in tutta risposta l'avrebbe presa a schiaffi e pugni. La scena è stata ripresa col cellulare da uno dei testimoni che ha tentato di liberare la vittima, cosa che ha fatto infuriare ancor di più l'aggressore, che con l'aiuto del complice li avrebbe aggrediti a cinghiate.

Nel trambusto la sudamericna è riuscita a fuggire. E se sulle prime non ha sporto denuncia nè si è fatta refertare, il giorno seguente si è recata al pronto soccorso, da dove è stata dimessa con una prognosi di 35 giorni. Sporta querela nei confronti dei due - entrambi residenti a Bologna - è scattato il fermo di polizia.

Le disposizioni del Gip

Da quanto riferisce Riminitoday, il gip ha inseguito convalidato il fermo per il 21enne, già noto alle forze dell'ordine e autore materiale delle violenze, e disposto per lui la misura cautelare del carcere. Per l'amico, incensurato, è invece stato disposto l'obbligo di firma 5 giorni alla settimana, nonchè l'obbligo di dimora nel proprio comune e il divieto di uscire di casa dalle 21 alle 6.