Transessuale picchiata e violentata: due giovani condannati

Due giovani di 23 e 21 anni, stranieri e residenti a Bologna, sono stati ritenuti colpevoli di violenza sessuale di gruppo e lesioni personali aggravate in concorso e condannati, con rito abbreviato, rispettivamente a 6 e 4 anni di carcere. Vittima una donna transessuale sudamericana di 49 anni.

I fatti risalgono al luglio del 2022, quando alcuni passanti avevano segnalato alla polizia una rapina nei pressi di un albergo a Marebello, frazione di Rimini. Arrivati sul posto, gli agenti si sono trovati davanti il più grande dei due ragazzi che prendeva a schiaffi e pugni chiunque gli si parasse contro, mentre con l’altro braccio trascinava a terra la donna. Il complice, invece, minacciava i passanti di ‘farsi gli affari propri’.

Durante l’intervento della volante, alcuni passanti hanno raccontato di aver visto il 23enne, poco prima, obbligare la donna transessuale ad un rapporto orale in un vicolo lì vicino. Lei ha poi cercato di scappare, e a quel punto – come racconta RiminiToday – il malvivente ha cominciato a picchiare e a trattenere la vittima. La scena è stata ripresa col cellulare da uno dei testimoni che, nel frattempo, aveva tentato di liberare la vittima ma questo aveva fatto infuriare ancor di più l'aggressore che, con l'aiuto del complice, li aveva aggrediti a cinghiate. Solo grazie a questo scompiglio la transessuale era riuscita a fuggire mentre i due aggressori erano stati portati in Questura.

La donna, rintracciata dagli inquirenti, era stata accompagnata in ospedale dal quale era stata dimessa con una prognosi di 35 giorni. Dopodiché la donna aveva sporto denuncia nei confronti dei suoi aggressori.