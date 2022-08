Violenza su turista in zona universitaria, si cercano altri complici

Nei prossimi giorni la stessa vittima sarà sentita, alla presenza del suo avvocato, per cercare di recuperare qualche dettaglio in più. Ma per ora l'unica cosa certa della violenza sessuale subita da una 22enne finlandese in vacanza a Bologna è l'arresto del presunto autore, un cittadino marocchino di 22 anni.

Non è il solo soggetto attenzionato dalle forze dell'ordine e dalla giustizia: in queste ore si sta cercando di risalire all'identità di almeno un altro soggetto, ancora da chiarire quale ruolo possa avere avuto all'interno della vicenda. Intanto il 22enne, coetaneo della sua vittima, è stato portato in carcere su disposizione del Gip Alberto Ziroldi e su richiesta della pm Elena Caruso. Molte informazioni sui fatti e sui volti coinvolti nella vicenda potranno venire dai racconti dei testimoni ma ancora di più dalle telecamere di sorveglianza che insistono nel dedalo di strade tra Largo Respighi e via Indipendenza, luoghi nei quali si sono svolti i fatti.

A fermare la violenza altri ragazzi

A soccorrere la 22enne mentre era in balia del suo aguzzino -e molto probabilmente non solo di lui- sono stati altri ragazzi stranieri, originari del centrafrica, che hanno incalzato il marocchino e poi lo hanno seguito mentre cercava di allontanarsi. La vittima, trasportata in ospedale, sembra ricordi poco o nulla della serata, passata in un pub e da cui era uscita con una amica in forte stato di alterazione alcolica. Qui sarebbe avvenuto il primo approccio con uno dei malintenzionati, che avrebbero trascinato a spalle la giovane in una zona appartata di Largo Respighi epr poi abusarne a turno, fino all'intervento dei ragazzi e la chiamata alla polizia.

Il caso piomba in campagna elettorale

Sulla scia dell'episodio di PIacenza, la destra ha utilizzato l'episodio per rilanciare il pericolo sicurezza nelle città governate dalla sinistra. Per il parlamentare ricandidato Galeazzo Bignami di Fdi "Ancora una volta è accaduto in Emilia, quella regione che la sinistra ha voluto rendere la terra dell’accoglienza indiscriminata" mentre per la consigliera Scarano (Lega) "l’immagine della nostra splendida città è sempre più minata da episodi di degrado, aggressioni e violenze". A fare da controcanto è stata la segretaria del Pd Mazzoni che in una nota ha rimarcato come sia stato "un atto di violenza gravissimo" quello perpetrato "nei confronti di una donna alla quale esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà". Allo sconcerto per l'episodio aggiunge la dem "si aggiunge purtroppo quello per chi, anche in questa circostanza, non ha perso occasione per trasformare una vicenda così drammatica in propaganda razzista".