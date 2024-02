Aggressione sessuale e le montagne russe della vicenda giudiziaria

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Avevamo già parlato delle "montagne russe" della vicenda giudiziaria del giovane cittadino somalo accusato di aver aggredito una ragazza in via Belle Arti, la sera del 6 febbraio scorso. Ma le curve paraboliche non si sono ancora concluse.

Dopo essere stato arrestato, scarcerato, portato al CPR di Milano per il rimpatrio, rilasciato e fermato nuovamente, il giovane, sarà nuovamente scarcerato perché il giudice però ha emesso nei suoi confronti misure cautelari, come spiega il suo legale Massimo Valentini all'Ansa: "Il fermo non è stato convalidato, ma il mio assistito è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Malalbergo, con il divieto di allontanarsi. Inoltre ha ricevuto la misura dell'obbligo di firma quotidiano nella stazione dei carabinieri di Altedo. Sarà quindi riaccompagnato nel Cas di Malalbergo".

L'aggressione in via Belle Arti

Il fatto si è consumato nella sera del 6 febbraio. Mentre rincasava, la ragazza è stata avvicinata da un giovane che l'ha palpeggiata provando a baciarla. Le sue grida hanno fatto accorrere in soccorso una studentessa, seduta ai tavolini di un bar. Anche lei ha rimediato botte. Entrambe le donne hanno chiesto aiuto a una pattuglia della Polizia e il molestatore in breve è stato individuato e arrestato in Piazza Puntoni. Fine del primo atto.

La vicenda prosegue poi con quando il soggetto viene rimesso in libertà dal pm di turno, a causa dell'assenza della flagranza. A quel punto il questore di Bologna ha disposto un ordine di trattenimento del giovane, richiedente asilo, al Cpr di Milano per la successiva espulsione. Fine secondo atto.

Nei giorni successivi, però, accade che il tribunale di Milano ha disposto la liberazione per mancanza del requisito della pericolosità sociale. Il ventenne ha così fatto ritorno a Bologna, precisamente nel Cas di Malalbergo, dove la mattina del 15 febbraio è stato però rintracciato dalla polizia che ha eseguito un nuovo provvedimento di fermo. Fine terzo atto.

Infine il quarto atto. Che sarà (forse, ma è il caso di sottolinearlo visto i trascorsi) - l'epilogo dell'arzigogolata vicenda: il Gip del Tribunale di Bologna, Roberta Malavasi, non ha convalidato il fermo del ventenne che (ri)tornerà nuovamente al Casi di Malalbergo con la misura dell'obbligo di dimora nel comune e di firma quotidiana alla stazione dei carabinieri di Altedo.