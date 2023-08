Aggressione sessuale in via Don Minzoni, la Lega: "Zona insicura anche di giorno"

"Ragazza ventenne molestata sessualmente in pieno giorno. Prima di tutto, solidarietà alla ragazza”. Così commenta Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega al Comune di Bologna, l'aggressione a una 20enne in via Don Minzoni, riportata da Il Resto del Carlino. Sarebbe stata seguita in pieno giorno fin all’androne del palazzo, spinta nell’ascensore e palpeggiata con violenza.

“Ora la zona di Piazza dei Martiri - osserva il leghista - sta diventando molto insicura anche di giorno. È possibile che nel 2023 ci siano aree della città, anche in pieno centro, off limits per una ragazza? Di notte e ora anche di giorno? Vogliamo mettere un freno al dilagare delle violenze a Bologna o continuiamo a raccontarci che è tutto normale?".

Rintracciato dalla Polizia in zona, la vittima ha riconosciuto il suo aggressore, un cittadino gambiano 20enne denunciato per violenza sessuale che avrebbe approfittato dell'apertura del portone per intrufolarsi nel palazzo raggiungerla e spintonarla nell’ascensore per aggredirla.

"Da anni denunciamo l’insicurezza della zona di piazza dei Martiri chiedendo misure concrete - attacca Di Benedetto - Ora sia subito predisposto un presidio fisso, anche di polizia locale, unito a ogni altra attività necessaria a sradicare il degrado e la criminalità che si stanno accomodando da tempo in queste zone".

E ancora: "Pulizia e ordine per ridare dignità a una zona della città per troppo tempo e troppi aspetti abbandonata dal Sindaco e dai suoi. I residenti meritano di più, non di essere sistematicamente ignorati”, così il capogruppo della Lega alla luce dell’aggressione avvenuta in pieno giorno".

Come tutte le aree adiacenti alle stazioni delle grandi città, a Bologna, da Piazza dei Martiri, alle vie Boldrini, don Minzoni e piazza XX settembre, fino al parco della Montagnola, sono zone calde per lo spaccio e le risse.

Ad aprile, un giovane è stato accoltellato, davanti alla Galleria 2 Agosto, mentre a ottobre delle scorso anno una rissa tra una ventina di persone si sono affrontate "armate" di aste e bastoni che ha provocato danni anche a diversi veicoli parcheggiati in via Boldrini. E