Mobili spaccati e violenze su moglie e figlio: braccialetto elettronico per un 56enne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ancora un divieto di avvicinamento, con braccialetto elettronico, per maltrattamenti in famiglia. La misura è stata eseguita il 3 febbraio dai Carabinieri della Stazione di Bologna Indipendenza, nei confronti di un 56enne italiano, separato, già noto alle forze dell’ordine. Non potrà alla persona offesa, ex moglie, e al figlio minore, nè a tutti i luoghi da loro abitualmente frequentati.

l provvedimento, richiesto dalla Procura ed emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, origina da una denuncia - querela presentata da una 51enne italiana, oggi separata (in passato sposata con il 56enne), incensurata. La donna il 1° luglio 2023 si è presentata presso la Stazione Carabinieri di Bologna Borgo Panigale per denunciare l'ex marito per le condotte moleste e offensive nei suoi confronti e nei confronti del figlio minore.

Episodi datati, risalgono al periodo che va dal 2011 al 2017. La ha riferito ai militari che l'allora marito spesso rientrava a casa ubriaco la insultava e la aggrediva rompendo anche i mobili, spesso in presenza del loro figlio minore, tanto da costringerla a rinchiudersi a chiave all’interno di una stanza insieme al ragazzino.

La 51enne ha riferito di atteggiamenti violenti anche nei confronti del figlio, sempre dopo l’abuso di sostanze alcoliche, in particolar modo colpendolo con schiaffi alla nuca e alle gambe, oppure rivolgendogli delle offese del tipo ”sei un deficiente…sei uno stupido”, tanto da rifiutarsi per paura di stare con il padre.

Alla luce di quanto indicato, i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo e lo hanno sottoposto alla misura cautelare disposta dal Giudice.

Provvedimento analogo è scattato alcuni giorni fa per un 30enne italiano, accusato di maltrattamenti contro il padre anziano, mentre un altro giovane è stato arrestato per maltrattamenti e violenze sessuali il tutto davanti alla figlia minorenne.