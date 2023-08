Violenze Senegal e Niger: marcia pacifica a Bologna

Il 26 agosto, da Piazza de Nettuno partono solidarietà e sostegno nei confronti della popolazione senegalese. Alle ore 18 partirà una marcia pacifica organizzata da Diaspora senegalese.

"Da quasi un anno, la popolazione si batte contro le corruzioni e le azioni politiche che minacciano la democrazia nel paese", la marcia quindi denuncia "le violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo senegalese e per porre l'attenzione sulle preoccupazioni in corso in Niger", fanno sapere.

L'obiettivo è "un atto di solidarietà" verso "incarcerazioni e perdite di vite umane, spingendo la diaspora italiana a unirsi alla causa per chiedere un cambiamento concreto. La situazione in Niger è altrettanto critica, con il rischio imminente di genocidio e la prospettiva di ulteriori flussi di migrazione a causa della guerra".

Con l'evento si chiede "che l'Europa e l'Italia agiscano con determinazione per evitare un'escalation del conflitto e contribuiscano a preservare la pace nella regione. Tra le richieste chiave del movimento ci sono la liberazione di 1000 detenuti politici, la scarcerazione di Ousmane Sonko, un leader politico attualmente imprigionato per aver promosso idee di cambiamento, e la possibilità di scegliere liberamente i leader politici senza restrizioni dittatoriali. La partecipazione attiva dell'Italia e dell'Europa in questo sforzo è vista come un sostegno fondamentale per ispirare speranza tra i giovani, incoraggiandoli a contribuire ad una società globale più equa e inclusiva. Questa iniziativa mira a dare forza alle nuove generazioni africane affinché possano realizzare appieno il loro potenziale".

Cosa succede in Senegal e Niger

L’arresto del politico d’opposizione, Ousmane Sonko, sta causando diversi disordini in Senegal con lo scioglimento del Pastef, il partito fondato da Sonko che è in sciopero della fame in segno di protesto.

Il Niger, da fine luglio, fa invece i conti con un golpe: i militari della guardia presidenziale hanno rovesciato il governo di Mohamed Bazoum. Abdourahamane Tchiani, capo della guardia, si è autoproclamato leader del governo.