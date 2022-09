Stupri e sicurezza, la soluzione (anche) sui banchi di scuola: una nuova materia per sensibilizzare

Per affrontare il problema alla radice, ovvero educare gli uomini, si pensa infatti a dei corsi scolastici. Da avviare già nelle scuole di infanzia da quest'anno, come annuncia il sindaco

I recenti stupri registrati in città, l'ultimo la scorsa settimana ai Giardini Margherita, hanno riattualizzato il tema sicurezza e la stringente necessità di porre mano ad azioni di prevenzioni per salvaguardarla. Soprattutto nelle aree calde cittadine. La ricetta emersa dal tavolo sulla sicurezza che si è riunito l'altro giorno sul tema - e rilanciata dal prefetto di Bologna - vede l'idea di 'blindare' zone sensibili con controlli di polizia più serrati, nonchè implementare i dispositivi di videosorveglianza disseminati in città, molti dei quali mal funzionanti. E su quest'ultimo punto Bologna sarebbe già al lavoro, con fondi pari a 250 mila euro appunto da destinare alla miglioria del sistema degli 'occhi elettronici' a tutela della sicurezza dei cittadini.

Oltre le telecamere

Oggi però il dibattito è andato oltre. Oltre le telecamere, i pattugliamenti. E anche le richieste di fare in fretta. Si è parlato di come iniziare a intraprendere azioni fattive per far germinare il seme della cultura del rispetto . In generale. E anche tra uomini e donne. In casa come a scuola.

A sollevare il tema è stato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a margine di una conferenza stampa al Navile (dove ha rilanciato il nuovo servizio di Spazzino di quartiere, ndr). Il primo cittadino, rispondendo ai cronisti, ha detto come l'amministrazione si al lavoro per lanciare corsi scolastici al fine di sensibilizzare sul tema. Per affrontare insomma il problema alla radice, ovvero educare gli uomini.

Una materia scolastica per sensibilizzare sul tema. Già alla scuola materna

"Per fermare la violenza sulle donne bisogna fermare gli uomini, non mettere le telecamere - ha detto Lepore - E lo si fa iniziando dalla scuola. Lo faremo attraverso una materia vera e propria, da avviare già da quest'anno nelle nostre scuole di infanzia. Lezioni che porteranno avanti le nostre educatrici ed educatori, per educare alle pari opportunità e al rispetto. Già da bambini."

Insomma andare al nocciolo della questione. Perchè è dalla scuola che si parte anche ad educare gli uomini a rispettare le donne. "E' fondamentale" - chiosa il sindaco, puntando il faro anche su un altro aspetto cruciale, ovvero la famiglia: "Occorre poi anche una rivoluzione culturale ed educativa anche in famiglia. Perchè è da lì purtroppo che partono circa il 90% di violenze contro le donne, che arrivano anche ad essere mortali", conclude Lepore.