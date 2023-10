Violenze sessuali a Bologna, 219 denunce in 6 mesi: "Dato non nuovo e c'è un perché"

A Bologna sono 219 le violenze sessuali nei primi sei mesi del 2023 di cui 15 ai danni di minori: il dato lo troviamo nella classifica della criminalità de Il Sole 24 Ore, dove la nostra città è seconda proprio per il numero di denunce legate alle violenze sessuali. Un dato che non stupisce chi si occupa tutto l'anno di accoglienza a donne vittime di stupri e molestie: "Quello che leggiamo nella classifica non è un dato nuovo per noi. - spiega Giulia Nanni, operatrice anti-violenza e socia di Casa delle donne per non subire violenza - Dobbiamo considerare che una caratteristica di Bologna è la capacità di fare emergere il fenomeno più che l'essere una città dove si consumano più violenze sessuali. Inoltre il codice rosso attivato dal 2019 sta facilitando le denunce".

"C'è però anche un'altra considerazione da fare - continua Nanni - ed è un dato più recente che riguarda le giovanissime presenti nel nostro territorio: abbiamo moltissimi ragazzi che vengono per l'Università, circa 90 mila, di cui circa la metà sono donne e da quando è stato attivato lo sportello anti-violenza dell'Unibo (aperto da quasi un anno, si trova in via Camillo Ranzani, all'interno della facoltà di Statistica dell’Alma Mater) abbiamo registrato un 55% di donne accolte per violenze sessuali, con una percentuale del 25% che invece arriva dall'accoglienza di Casa delle donne. Meno è intima la relazione fra autore e vittime, più è semplice che questa denunci perchè c'è meno coinvolgimento sentimentale e affettivo. Sappiamo che le violenza fra sconosciuti sono solo una minima parte delle violenze, ma molte di queste avvengono in contesti di svago fra amici riguarda appunto i giovanissimi".

Indice criminalità primo semestre 2023 (Sole 24 Ore), dati Bologna reato per reato: