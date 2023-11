Emma e Rita. La violenza vissuta da dentro e vista da fuori

Le iniziative per supportare la lotta alla violenza di genere, in questi giorni, si sono moltiplicate. Due fattori hanno contribuito a portare alla ribalta il tema: l’avvicinarsi del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e il recente femminicidio di Giulia Cecchettin. In tutta Italia, Bologna compresa, ragazze e ragazzi, donne e uomini, hanno riempite le strade, le piazze e le sale stampa per ribadire il proprio ‘no’ alla violenza contro le donne.

Violenza strutturale: i dati

Come per ogni fatto di cronaca che ha l’importanza del femminicidio di Giulia Cecchettin, nel dibattito pubblico e sui giornali si sono create le cosiddette ‘tribune’. Tutte le realtà che si occupano di violenza di genere quotidianamente – come i centri antiviolenza (Cav), gli osservatori, i collettivi femministi, gli sportelli di ascolto autogestiti e così via – convergono sulla strutturalità del problema, dovuta soprattutto al radicamento della cultura patriarcale di cui la società è intrisa. Di contro, frotte di politici, giornalisti e analisti – molto spesso appartenenti alla macroarea della destra – rifiutano questa idea.

A favore di una tesi o dell’altra vengono spesso citati alcuni dati, ma c’è un ‘ma’: i dati sono molto spesso pochi e confusi, e si prestano facilmente all’interpretazione di chi legge. Ad esempio, come scrive in un approfondimento sul tema la testata online Pagella Politica, non esiste una definizione unanime e condivisa di ‘femminicidio’ né all’interno dell’Unione Europea, né all’interno della letteratura scientifica. Nel marzo del 2022, la Commissione statistica delle Nazioni Unite ha pubblicato un rapporto in cui fornisce le linee guida per inquadrare meglio il fenomeno, e sempre nello scorso anno l’Italia ha approvato la legge 53/2022 con l’obiettivo di intensificare e migliorare la raccolta di dati sul fenomeno dei femminicidi. A Bologna, fino allo scorso anno, c’è stato un progetto, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna e coordinato dal Comune di Bologna, chiamato ‘Atlante dei femminicidi’ che provava a inquadrare il fenomeno sulla base dei dati raccolti dal centro antiviolenza Casa delle donne – Per non subire violenza. Si tratta però di provvedimenti nuovi e di azioni parziali, e la lacuna per gli anni passati rimane insanata. Come scrive l’Istat in un rapporto, infatti, la raccolta dei dati da parte del Ministero dell’Interno non permette di avere le giuste specifiche che, per ogni caso, permettano di circoscrivere il fenomeno.

Ma alcuni dati ci sono. Secondo l’Istat, dal 2019 al 2021 i femminicidi in Italia sono stati poco più di un centinaio ogni anno (rispettivamente 101 nel 2019, 106 nel 2020 e 106 nel 2021). In relazione al 2021, si vede come la maggior parte degli omicidi subiti dalle donne siano stati commessi da persone conosciute, siano questi partner o ex partner (70), altro parente (30) o altro conoscente (6). Il totale dei femminicidi è quindi 106, con una percentuale in relazione agli omicidi totali di donne nel 2021 (119) che sfiora il 90%. Per dare un’idea, nello stesso anno gli uomini uccisi in Italia sono stati 184, di cui solamente 8 per mano di un ex partner, pari a circa il 4,3%.

La storia di Emma

Fortunatamente non sempre si arriva al femminicidio, e moltissime donne riescono a uscire dalla violenza prima di perdere la vita. La storia delle tantissime donne che si rivolgono ai Cav ogni giorno lo dimostra, come quella di Emma. Emma (il nome è di fantasia) è una donna che si è rivolta alla Casa delle donne di Bologna. Straniera, era venuta in Italia con il marito, entrambi con il sogno di studiare all’Università di Bologna. Ma le cose tra loro si erano presto rovinate per colpa degli atteggiamenti violenti e prevaricatori del marito: obbligata a fare sesso con lui anche quando non voleva, spinta a lasciare gli studi e con la costante minaccia di portare via la loro figlia piccola, Emma ha quindi deciso di rivolgersi al centro antiviolenza. “Ricordo che correvo in bicicletta sulla via Emilia verso Bologna a Porta Castiglione ansiosa di arrivare in tempo all’appuntamento. Avevo telefonato alla Casa delle donne la settimana prima timorosa di non riuscire a spiegarmi bene, incerta su cosa mi avrebbero detto e cosa sarei riuscita a fare. Mio marito voleva impedirmi di divorziare, tenere la bambina con sé e allontanarmi da lei per sempre. Avevo poco tempo, molta paura di non riuscire a fare nulla e non avevo appoggi in Italia”.

Dopo il primo incontro con una operatrice del Cav, Emma decide di lasciare la casa familiare e il marito, rifugiandosi in una delle case protette a disposizione di Casa delle donne. Dopo aver studiato insieme all’operatrice un piano per la fuga, prendendo solo la figlia e il necessario con sé, Emma scappa: “Quanta paura nei giorni dell’attesa prima di andarmene. Mi chiedevo ‘e se lui scopre che me ne voglio andare e mi trattiene? Se mi impedisce di uscire e parte con la bambina? Se mi uccide e scappa? Avevo paura, ma cercavo di essere normale, di non creare problemi, di accettare tutto e fare tutto come se fosse tutto normale. Avrei preso la corriera per Bologna con mia figlia e sarei arrivata alla Casa delle donne, poi da lì alla casa rifugio accompagnata dalle operatrici. E così feci. Avevo preso poche cose e i documenti che avevo trovato, oltre a qualche gioco per la bambina. Mi venivano in mente cose che avevo lasciato e cercavo di convincermi che non erano importanti, mentre la bambina chiedeva curiosa dove stessimo andando, non accontentandosi delle mie risposte misteriose su una meravigliosa sorpresa. Dopo la corriera e l’autobus, finalmente arrivai alla Casa delle donne con le gambe che mi tremavano e una grande sensazione di vuoto. Avevo dormito pochissimo nei giorni precedenti e una volta arrivata mi colse una enorme stanchezza. Così mi affidai fiduciosa alle operatrici”. Ora Emma ha un lavoro, una casa e una nuova vita. L’ex marito è definitivamente partito per il suo paese d’origine.

Accoglienza

Il servizio di accoglienza per donne che subiscono violenza, come il caso di Emma, è nella maggior parte dei casi gestito dai centri antiviolenza. Ma cosa sono esattamente? Secondo la definizione di Donne in Rete – l’associazione nazionale che comprende ottantasette organizzazioni, centosei centri antiviolenza e oltre sessanta case rifugio – i centri antiviolenza sono “luoghi in cui si offre consulenza accogliendo le donne che hanno subito violenza. Alla base del lavoro dei Cav c’è una profonda conoscenza delle cause della violenza e delle conseguenze che ha sulle vittime. La violenza alle donne deve essere considerata e analizzata tenendo conto del contesto storico, sociale e politico delle relazioni di genere”.

Della D.i.Re. fa parte anche Casa delle Donne per non subire violenza, il primo centro antiviolenza a Bologna e il secondo in Italia per longevità (ha aperto nel 1990). Come raccontato dalla presidente dell’associazione Susanna Zaccaria, "Al 31 ottobre 2023 (i dati partono dal 1°gennaio, ndr) abbiamo già superato le 800 donne accolte, nello specifico 586 nuovi contatti e 241 donne che erano già entrate in contatto con noi. Siamo quindi già a 827”. Un lavoro enorme, sia per impatto psicologico che per mole di lavoro, sostenuto dalle sei persone che lavorano nel reparto di accoglienza. Quello dell’accoglienza non è che uno dei settori di Casa delle donne: oltre a quello relativo ad accoglienza e ospitalità, ci sono i settori di orientamento al lavoro, ufficio legale, psicologia e comunicazione e promozione, oltre a due sportelli di ascolto (uno ad Anzola dell’Emilia e uno interno all’Università di Bologna) e al normale lavoro amministrativo. Tutte le lavoratrici sono donne, tutto il lavoro svolto è dedicato alle donne.

Lavorare in un Cav

Lavorare in un centro antiviolenza non significa semplicemente timbrare un cartellino. La valenza politica e sociale del lavoro dei Cav è autoevidente, insita già nel nome “anti-violenza”. Ma com’è lavorare all’interno di un Cav? Lo racconta Rita, una delle operatrici più longeve di Casa delle donne: “Dopo tanti anni cosa ancora alimenta la mia voglia di continuare ad ascoltare i racconti delle donne che sono state maltrattate, picchiate, stuprate e dei loro bambini che hanno assistito e talvolta subito?” si chiede Rita. “Ascoltare una donna che racconta il suo dolore, spesso annientata dalla paura, stimola in me l’interesse a ricercare la sua voglia di libertà oscurata e annientata dalla violenza subita a volte come un solo colpo di fucile, a volte sopportata per anni. Certo non siamo esenti da rabbia e senso di impotenza ma sul piano della relazione prioritario è per noi far sentire la comunanza, l’alleanza e la comprensione dei suoi stati d’animo contraddittori, favorendo il senso di fiducia”.

Storie come quelle di Emma e testimonianze come quelle di Rita sono solo piccole tessere di un puzzle più grande. I loro racconti qui riportati sono estratti di un più ampio corpus di testi che verranno letti in un incontro pubblico il prossimo 27 novembre. Durante l’evento, che fa parte del festival La violenza illustrata di Casa delle donne, saranno raccontate storie e testimonianze “delle donne che hanno attraversato e attraversano gli spazi del nostro Centro Antiviolenza: voci e storie delle donne che ci hanno chiesto aiuto, di operatrici, socie e volontarie della Casa”, come scritto nel programma del festival.

