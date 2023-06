La violenta e la chiude in casa, lei finge un malore e chiede aiuto in farmacia

Dopo la denuncia, le percosse fino alla violenza sessuale. A soccorrere una donna 30enne una farmacista che ha subito notato che qualcosa non andava quando l'ha vista entrare in compagnia di un uomo. E' riuscita a prenderla da parte e ha indagato, quindi ha chiamato subito la Polizia.

Gli agenti hanno ricostruito che la 30enne qualche giorno fa aveva sporto denuncia ai Carabinieri nei confronti del suo ex, un cittadino gambiano coetaneo, che non voleva andarsene di casa dopo la fine di una relazione durata sei anni.

La violenza sessuale

La donna ha riferito di atteggiamenti morbosi, così a gennaio aveva deciso di troncare dando all'ex alcuni mesi di tempo per trovare un’altra abitazione. La decisione però ha prodotto comportamenti violenti. Durante l'ennesima lite, ha raccontato agli inquirenti, la donna lunedì sera ha fatto parola della denuncia, così l'ex compagno l'ha chiusa in casa, privandola del cellulare, e l'ha costretta a un rapporto sessuale dicendole che sarebbero andati insieme a ritirare la denuncia.

La richiesta di aiuto

Per far cessare le vessazioni si è detta d'accordo e ieri mattina davanti alla farmacia ha finto un malore chiedendo aiuto. La farmacista, sentendo i racconti, ha quindi chiamato il 113. Al suo arrivo la Polizia ha arrestato il 30enne con l'accusa di violenza sessuale e sequestro di persona. Ora è alla Dozza in attesa della convalida dell'arresto.