Virtus Bologna, la gioia dei tifosi per lo Scudetto: "Un'emozione incredibile" | VIDEO

I tifosi delle V Nere si sono ritrovati per festeggiare la vittoria dello Scudetto prima alla Segafredo Arena e poi in Piazza del Nettuno

Impresa incredibile quella della Virtus Bologna, che vince la quarta gara di fila e chiude anticipatamente la serie Scudetto contro l'Olimpia Milano. Le V Nere non partivano certo da favorite contro l'armata guidata da Ettore Messina, ma partita dopo partita si sono imposte fino alla conquista del 16° Scudetto della sua storia. L'ultimo, proprio con Messina in panchina, risaliva alla stagione 2000-2001. "Aspettavamo questo momento da vent'anni" il commento di alcuni tifosi accorsi prima alla Segafredo Arena e poi in Piazza del Nettuno, "già vincere era una cosa inaspettata, ma il 4-0 è veramente una cosa incredibile". Tanti cori e tanti elogi per l'allenatore della Virtus, Sasha Djordjevic, e per i giocatori, su tutti Kyle Weems, Alessandro Pajola e Milos Teodosic, protagonisti assoluti nelle quattro partite contro Milano.