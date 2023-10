Basket femminile, la Virtus via da Bologna: "Troppo alto l'affitto del Paladozza"

C'è aria di rottura tra il Comune di Bologna e la Virtus basket femminile. A causa dei costi per l'affitto di piazza Azzarita, la società bianconera ha deciso (per il momento) di abbandonare il PalaDozza e traslocare a Cento, dove sabato prossimo, 7 ottobre, giocherà contro Brescia.

Nei giorni scorsi il dg Luca Baraldi ha fatto appello alle istituzioni perché siano riviste le cifre. Ma Palazzo D'Accursio, per il momento, non pare incline all'argomento. "Non si capisce perché il Comune di Bologna, e quindi la collettività, dovrebbe sobbarcarsi i costi di affitto di una società come la Virtus- dice chiaro e tondo l'assessora allo Sport e al Bilancio, Roberta Li Calzi- il Comune sostiene lo sport femminile, e non da oggi, con importanti azioni messe in campo ogni giorno, ma non può finanziare i costi di una società professionistica tra le prime per dimensione economica in città".

Li Calzi ci tiene poi a mettere ordine nei numeri. "Visto che continuo a leggere cifre e ricostruzioni errate rispetto all'affitto del PalaDozza alla Virtus femminile- spiega l'assessora- ritengo opportuno precisare alcune cose. Le tariffe per l'affitto del Palazzo alle squadre della città, comunicate alle società e che a breve verranno formalizzate dalla Giunta, sono queste: 6.000 euro per la A1 maschile, 3.000 per la A2 maschile e 2.500 per la A1 femminile". A questo canone si aggiunge una quota per i servizi che comprende tra l'altro pulizie, assistenza, regia led e presidio di sicurezza. "Anche la quota servizi è inferiore per le partite della squadra femminile rispetto alle partite delle squadre maschili", precisa Li Calzi.

Alla base della decisione della Virtus femminile ci sarebbe un aumento dei costi pari al triplo. Ma il Comune smentisce questo dato. "Lo scorso anno- spiega ancora l'assessora- come gesto di sostegno alla prima stagione in A1 della Virtus femminile, era stata applicata, da parte del gestore Bologna Welcome in accordo con la società, una scontistica una tantum, così come era stato già fatto anche per la squadra di Pallavolo l'anno precedente".

Si trattava di una "scontistica eccezionale", afferma Li Calzi, pari a 500 euro da settembre a dicembre e 600 da gennaio a fine stagione, "legata anche al fatto che avevamo concordato di far entrare tutte le persone gratuitamente come primo anno di A1, per farle appassionare alla squadra femminile. E i numeri dimostrano che l'operazione ha funzionato". La Virtus femminile anche quest'anno ha deciso di proseguire la gratuità per gli spettatori, "decisione legittima ma autonoma della società- sottolinea l'assessora- non condivisa prima con il Comune". Per questa stagione, dunque, "come da accordi si torna alla tariffa di 2.500 euro a partita più 1.250 di servizi (pulizie, assistenza, regia led, presidio). Cifre peraltro invariate dal 2017". L'unica novità, spiega Li Calzi, "riguarda l'eventuale allenamento della mezza giornata precedente al match, che è stato quotato a 500 euro. E applicheremo comunque uno sconto di 250 euro".