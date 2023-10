Match Virtus-Stella Rossa: scatta il divieto di vendita biglietti ai tifosi serbi

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con un decreto del 16 ottobre 2023, ha disposto le misure straordinarie in vista dell'importante incontro di basket tra Virtus Bologna e Stella Rossa Belgrado, previsto per il 20 ottobre 2023 al PalaDozza: "Queste misure sono state adottate in seguito a precedenti incidenti e gravi turbative per l'ordine pubblico causati dai tifosi serbi durante la loro ultima trasferta in Italia" fa sapere la Questura e "sulla base di una serie di fattori, tra cui il profilo di rischio elevato associato a questa partita, il passato comportamento dei tifosi serbi in Italia e la possibilità di rappresaglie da parte dei tifosi della Roma, che avevano subito aggressioni durante un precedente incontro. La decisione del Prefetto di Bologna sottolinea l'importanza della sicurezza in eventi sportivi di grande richiamo e il coinvolgimento delle autorità locali nella gestione di tali situazioni".

Le misure adottate