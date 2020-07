Visita Mattarella, il presidente davanti alla lapide della strage di Bologna | VIDEO

Mattarella arriva alla stazione di Bologna, alla lapide nella sala di aspetto che ricorda la strage di Bologna. Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione vittime, legge un breve discorso, dove ricorda gli impegni nella desecretazione degli atti utili ad arrivare alle responsabilità sui mandanti dell'attentato.

Mattarella risponde: "Ho solo poche parole da pronunciare: dolore, ricordo e verità. Il dolore per le vittime, vittime assassinate dalla violenza del terrore stragista. Ognuna delle vite spezzate aveva un futuro, rimosso, cancellato". Il ricordo "Per essere vigili per evitare si ripetano avvisaglie strategia del terrore" ma anche della "reazione dei bolognesi in soccorso dei feriti". Infine una esigenza di "piena verità, giustizia, verità completa, perseguita dall'azione giudiziaria, contro ogni tentativo di depistaggio e occultamento. Si faccia di tutto senza alcuna riserva per impegno. la mia presenza qui ha questo significato.