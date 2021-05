Visite in ospedale, Castaldini: "Ok parenti entro metà giugno, oggi è un giorno di festa"

Più volta la consigliera aveva sollecitato la Giunta ad allentare le misure per l’accesso in ospedale di parenti e caregiver: "Oggi ho ottenuto una data"

"E' un giorno di festa per me oggi sapere che a metà giugno, come mi è stato risposto oggi dall’assessore alla Salute, Raffaele Donini, nei reparti accanto ai malati e a sostegno del personale sanitario ci potranno essere i parenti, che magari si danno un cambio nell’accudimento, e non dovremo più assistere a scene di donne incinta, che partoriscono in solitudine, se non certamente con il buon sostegno dei medici". Lo scrive in una nota Valentina Castaldini, consigliera regionale e capogruppo Forza Italia.

"Ho voluto far luce su un punto fondamentale, arrivati a questo punto della pandemia, dove a fatica cerchiamo di tirare il fiato e tutto sta ripartendo, ed era per me doveroso sollecitare la Giunta 'Emilia-Romagna per allentate le misure per l’accesso in ospedale da parte di visitatori, parenti e caregiver - continua Castaldini - credo che il livello buona politica si misuri su pochi semplici aspetti e tra questi c’è sicuramente il “come” trattiamo bambini, anziani e persone malate. Chi siamo e cosa immaginiamo per il futuro, sia nostro che della nostra comunità, passa inevitabilmente anche da questo. E se oggi è possibile andare a visitare i parenti all’interno delle CRA, non è lo stesso all’interno degli ospedali: madri che partoriscono da sole, donne che accudiscono i bambini senza una rete familiare che possa dare un cambio".

"Oggi è il tempo delle decisioni. Alcuni ospedali sono virtuosi per assistenza familiare, e anche del personale sanitario stesso, ma ci sono molti, troppi, ospedali che non brillano per generosità nelle misure di accesso per i parenti. Al di là di questo, farò in modo che la promessa strappata oggi all’assessorato alla Salute prenda forma realmente entro metà giugno. Lo dobbiamo a tutta la nostra comunità, perché ognuno di noi non debba avere minimamente l’impressione di essere rimasto solo" conclude la consigliera azzurra.