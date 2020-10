Vitellino finisce nel canale: salvato dai sommozzatori

Intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna il 28 settembre: erano da poco passate le 20 quando la sala operativa 115 ha ricevuto una chiamata di soccorso per il salvataggio di un animale. Un vitello di circa un anno, fuggito dalla stalla, era finito nel Canale Emiliano Romagnolo in località San Giorgio di Piano, in via Cataldi.

Il bovino, che rischiava di annegare, è stato raggiunto dai sommozzatori dei vigili del fuoco che lo hanno imbragato e insieme ad altre due squadre presenti sul posto lo hanno issato e portato al sicuro fuori dall'acqua. Sul posto il proprietario dell'animale.