"Il tempo è cervello", 27 minuti per le vittime di ictus. Premio europeo alla Rete Stroke bolognese | VIDEO

Ancora un premio europeo per la Centrale Operativa 118 Emilia Est e il Servizio di Emergenza Territoriale 118 per l'assistenza ai pazienti vittima di ictus nel Territorio bolognese.

Una delegazione di consulenti Angels oggi alla Centrale Operativa 118 dove sanitari, soccorritori e volontari di ANPAS, Pubblica Assistenza, Croce Rossa Italiana e Fondazione Catis hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento per i traguardi della Rete Stroke Metropolitana, coordinata dal Dr Andrea Zini.

La Centrale Operativa 118 Emilia Est e il Servizio di Emergenza Territoriale 118 hanno ricevuto il premio Angels Award per l'assistenza ai pazienti vittima di Stroke nel bolognese:"Un riconoscimento internazionale, promosso da European Stroke Organization, che certifica i team pre-ospedalieri per la tempestività dei soccorsi e dell'assistenza fornita a pazienti colpiti da ictus", sottolinea Ausl Bologna.

Il premio va al "lavoro di team che è stato svolto nel corso degli ultimi anni - ha detto Alessia Santori, consulente Angels Centro Italia - n particolare premiamo la centrale 118 e l'ospedale Maggiore di Bologna per le prestazioni registrate sui pazienti con ictus negli anni di riferimento 2021-2022".

Minuti fondamentali per salvare i neuroni

Si tratta di una patologia "tempo-dipendente" quindi minuti fondamentali per salvare milioni di neuroni del paziente, nonché per evitare e/o ridurre le possibili conseguenti disabilità: "Il tempo, come si dice è cervello - ha detto Zini - si pensi che ogni minuto si perdono circa 2 milioni di neuroni e quindi questo tempo risparmiato consente di ridare autonomia ai nostri pazienti" in altre parole l'intervento e il riconoscimento della patologia concorrono a tutti gli effetti all'esito e all'efficacia del trattamento, eseguito grazie alla Rete Stroke Metropolitana, coordinata dal Dr Andrea Zini. Essa, peraltro, vanta tra i suoi punti di forza la stretta collaborazione con il Dipartimento di Emergenza-Urgenza, la Neurologia, la Neuroradiologia Interventistica e la Neuroriabilitazione dell'IRCCS Istituto Scienze Neurologiche.

Nello specifico "i tempi medi di intervento in loco dei mezzi coordinati dalla CO 118 sono di 27 minuti: questo risultato ha consentito all'Azienda USL di Bologna di classificarsi nella categoria Platino. Non si tratta di un premio isolato, ma di un livello di qualità ormai consolidato per cui, nel biennio 2020-2022, ad ottimi risultati di interventi extraospedalieri hanno corrisposto traguardi di efficacia intraospedalieri (in allegato la tabella con i riconoscimenti pre-ospedalieri e intraospedalieri divisi per quadrimestre)" sottoliena Ausl.

Il teleconsulto specialistico, avviato in via sperimentale nel luglio 2021, è oramai diventata una prassi del percorso terapeutico assistenziale, contribuendo a ridurre i tempi di arrivo in pronto soccorso, entro i 30 minuti. Gli esiti invalidanti, nonché la mortalità causata dall'ictus, sono stati ampiamente ridotti in virtù della formazione del personale sanitario nonché degli operatori del Terzo settore che si occupano del trasporto in emergenza.