Vittime delle stragi: depositata una nuova legge per avere benefici riconosciuti

Arriva in Parlamento la nuova proposta di legge per i benefici a favore delle vittime del terrorismo, sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari. Ad annunciarlo sono il senatore Fdi Marco Lisei e il deputato Pd Andrea De Maria, entrambi bolognesi, primi firmatari del testo. Il progetto, spiegano i due parlamentari alla Dire, "trae la propria origine dal testo base adottato nella scorsa legislatura dalla commissione Affari costituzionali della Camera, al fine di recepire gli spunti emersi nel corso delle audizioni, dei lavori in commissione, degli ulteriori approfondimenti interni nonché gli sviluppi più recenti della giurisprudenza anche della Corte di Cassazione in materia".

Il provvedimento, continuano Lisei e De Maria, ha l'obiettivo di "migliorare l'efficacia della normativa vigente in materia di benefici in favore delle vittime di terrorismo, in particolare per la mancata attuazione di parte della legge 206". In questo modo si vuole anche "porre fine ai numerosi contenziosi giudiziari" tre le vittime e lo Stato. La proposta di legge è stata condivisa con l'Associazione italiana vittime del terrorismo, guidata da Roberto Della Rocca, e l'Unione familiari vittime per stragi presieduta da Paolo Bolognesi. "Con questa proposta di legge, trasversale a tutti i gruppi parlamentari- sottolinea De Maria- si possono riconoscere finalmente i diritti delle vittime del terrorismo e dei loro familiari.

È l'occasione per dimostrare che le istituzioni sono, senza ambiguità, dalla parte delle vittime del terrorismo". Per Lisei, si tratta di un "testo che raccoglie il lavoro fatto nella passata legislatura e che trova l'apprezzamento delle associazioni, con le quali abbiamo collaborato per redigerlo, oltre che di tutti i gruppi. Auspico rappresenti un segnale anche di unità anche per il futuro, perché le vittime del terrorismo meritano una tutela che superi le polemiche"

Intanto De Maria esprime solidarietà al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, preso di mira ieri alla Camera dal deputato Fdi Antoniozzi. "Ieri sera, a fine seduta, l'onorevoli Antoniozzi di Fratelli d'Italia ha preso la parola in Aula alla Camera definendo 'intimidatorio' e 'stalinista' l'intervento del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, tenuto in occasione dell'anniversario della strage del 2 agosto- riferisce De Maria- oggi sono intervenuto alla Camera per manifestare tutta la mia solidarietà al sindaco". Lepore, afferma il deputato Pd, "nel suo intervento argomentato e articolato, ha espresso opinioni assolutamente legittime, che corrispondono ai sentimenti di tanti cittadini di Bologna, che chiedono verità e giustizia. Si può ovviamente non condividerle, ma si tratta si democrazia e non di stalinismo".