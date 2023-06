Sgarbi su Berlusconi: "Era depresso, temeva di perdere il paradiso. Ora merita un monumento" | VIDEO

Il sottosegretario al Ministero della Cultura, in visita a Bologna, ha parlato del suo "amico" Silvio Berlusconi: "Su di lui va fatta giustizia, è stato perseguitato per trent'anni con dei processi politici"

Vittorio Sgarbi è un fiume in piena nel ricordare il suo “amico” Silvio Berlusconi. Dalla depressione degli ultimi giorni, al progetto di una nuova area politica centrista fino alle riflessioni più intime sul senso della morte, il Berlusconi che il sottosegretario al Ministero della Cultura racconta è quello di un uomo, prima che un politico, di assoluti dinamismo e complessità. Sgarbi era a Bologna in ‘missione’ per contro del Governo con il compito di presidiare alla visita del Presidente della Repubblica dell’Iraq Abdul Latif Rashid, al quale è stato riconsegnato un importante reperto archeologico risalente al tempo degli Assiri.