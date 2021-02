Via San Leonardo: ladri sorpresi nelle cantine e arrestati

Dopo aver sentito dei rumori provenire dal pianerottolo, ha visto due uomini armeggiare sulla porta di un appartamento e poi scendere le scale, dirigendosi verso le cantine, così un cittadino residente in una palazzina di via San Leonardo ha chiamato la Polizia.

Gli agenti arrivati sul posto hanno perlustrato l'edificio e individuato due cittadini tunisini 36 anni che avevano forzato il lucchetto. Uno dei due, prima si è rifiutato di fornire le generalità e poi si è scagliato contro gli operatori, estraendo un coltellino a serramanico dalla tasca. Una volta disarmato, ha continuato a dimenarsi con calci e pugni per tentare la fuga. infine è stato bloccato e trovato in possesso di uno spray al peperoncino e un apribottiglie con lama.

I due 36enni, con numerosi precedenti, sono stati arrestati per tentato furto in abitazione aggravato in concorso e uno denunciato anche per rifiuto di fornire le proprie generalità, resistenza a pubblico ufficiale e porto d armi o oggetti atti a offendere. Il processo per direttissima è previsto per oggi.