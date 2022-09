Vodafone down da quasi un mese: "Dall'ascensore della scuola, agli anziani isolati, tanti i disagi"

Anziani e famiglie isolate. Non solo. Persino l’ascensore della scuola di Castel d’Aiano fuori servizio. Sono alcuni dei disagi lamentati dalla comunità bolognese che denuncia l’interruzione della linea Vodafone nel piccolo comune dell'Appennino. Un down che si sarebbe verificato a seguito del temporale del 27 agosto scorso. E oggi, a quasi un mese di distanza, a quando la situazione ancora non è stata ripristinata.

A spiegare la situazione è L'Unione dei comuni dell’Appennino bolognese, spiegando come "il ripetitore della compagnia telefonica che si trova in località Mattiolo a smesso di funzionare e ad oggi non è stata ancora ripristinato, nonostante i ripetuti solleciti dei cittadini privati, delle attività commerciali dell’Amministrazione comunale."

Dalla scuola, agli anziani: vari i disagi lamentati

Una interruzione che sta creando problemi alla comunità di Castel d’Aiano e alle frazioni ed in particolare alle persone anziane che non dispongono più di utenze telefoniche fisse e che hanno Vodafone come operatore del proprio telefono cellulare.

Non solo. Dalla comunità montana rimarcano come l'interruzione metta a rischio anche la rapidità degli interventi dei mezzi di soccorso in quanto molti operatori sanitari si appoggiano sempre a Vodafone. "Un esempio eclatante sui disagi che provoca il mancato ripristino -spiegano - è il caso dell’ascensore dell’Istituto scolastico del capoluogo prossimo all’inaugurazione. All’interno dell’edificio è presente un ascensore di servizio che per ragioni di sicurezza è stato ritenuto “fuori servizio” proprio perché non funziona il collegamento telefonico con la società che si occupa delle emergenze in caso di guasto. L’amministrazione comunale, per poter garantire il funzionamento, è stata costretta a ricorrere ad altri operatori e riattivare il servizio"