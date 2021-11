Nuova rotta dall'aeroporto Marconi: volo diretto per Reykjavik

Bologna, Stoccarda in Germania, Praga nella Repubblica Ceca e Lisbona in Portogallo. La compagnia islandese Play ha aggiunto quattro nuove destinazioni al suo programma estivo per il 2022.

Il volo Play dall'aeroporto Marconi di Bologna, si legge nella nota, partirà il 7 giugno con 2 frequenze settimanali (il martedì e il sabato) e collegherà l'Aeroporto Marconi con l'Aeroporto internazionale Keflavi'k di Reykjavik.

Play è una nuova compagnia aerea low cost che opera voli tra l'Islanda e l'Europa e ha sede proprio all'aeroporto internazionale Keflavi'k di Reykjavik.

La compagnia ha iniziato le operazioni nel giugno 2021. L'attuale flotta di tre Airbus A321neo di Play e a primavera del 2022 aggiungerà nuovi velivoli alla sua flotta prima di lanciare servizi in Nord America, fornendo voli transatlantici a basso costo ed efficienti.

"Queste quattro nuove destinazioni rafforzeranno il programma delle rotte di PLAY e apriranno l'Islanda come un'avventura ideale per più europei - ha detto Birgir Jonsson, Ceo di Play - Siamo fiduciosi che queste destinazioni rafforzeranno le operazioni di Play e che i nostri voli tra l'Islanda e queste città saranno popolari tra coloro che vi abitano". (dire)

(Foto Freepick e Play)