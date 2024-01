Voli sulla città, il Comune esorta Enac: “Convocate l’Ausl”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La richiesta viene dai piani alti di Palazzo d’Accursio: convocare l’Ausl ad un tavolo organizzato da Enac per valutare lo stato di salute dei residenti attorno all’aeroporto Marconi. A dirlo è la vicesindaca Emily Clancy, durante l’odierno Question Time in Comune. Dopo "una riunione da me convocata svolta insieme al dipartimento di Salute pubblica dell'Ausl, in cui sono state presentate le prime risultanze – scrive l’agenzia Dire riportando le parole di Clancy - dell'indagine sulla Sorveglianza dello stato di salute della popolazione residente in prossimità dell'aeroporto", incentrata sul 2021-2022, "abbiamo deciso di inviare una richiesta formale a Enac di indizione della Commissione aeroportuale, richiedendo che in quella sede sia audita anche l'Ausl".

Cosa che era già stata promessa per la fine del 2023, ricorda Clancy, tornando a sollecitare Enac: "Visto lo studio, le possibilità di riduzione dei movimenti attraverso l'utilizzo della pista sul Bargellino e i risultati positivi di questi primi mesi di applicazione dell'ordinanza sui voli notturni, sollecitiamo caldamente e formalmente la convocazione della commissione". In quella sede "si porterà inoltre avanti il monitoraggio sull'efficacia dell'ordinanza relativa alla regolamentazione dell'utilizzo delle piste in periodo notturno e sulla nuova procedura di decollo anti-rumore, nonché si proporrà il tema più generale legato alla movimentazione nell'arco dell'intera giornata sulla città", anticipa Clancy. "In questo modo – conclude la vicesindaca – vogliamo proseguire nelle opere di mitigazione degli effetti dell'aeroporto sulle aree influenzate della città e addivenire a ulteriori valutazioni rispetto al miglioramento della salute pubblica".

Oltre ai voli notturni, peò, con l'aumento del generale numero di voli si sta formando anche una questione 'voli diurni': "Con il progressivo incremento dei voli sta comunque assumendo sempre maggiore rilevanza anche l'aspetto legato alla movimentazione nell'arco dell'intera giornata sulla città" continua Clancy, citando poi lo studio del consigliere regionale del PD Giuseppe Paruolo: "Senza ovviamente considerare le condizioni meteo e di sicurezza, nelle giornate e nelle fasce orarie meno trafficate - afferma Clancy - sarebbe teoricamente possibile eseguire lo stesso numero di voli utilizzando solo la pista lato Bargellino. Ciò potrebbe consentire un concreto beneficio in termini di riduzione del rumore aeroportuale soprattutto per le zone residenziali a ridosso dell'aeroporto".

Continua a leggere su BolognaToday