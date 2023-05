Il maltempo si abbatte anche sull'aeroporto, disagi al Marconi

Il maltempo provoca danni e disagi anche all'aeroporto Marconi di Bologna, dove stamane si è verificato un blackout di circa due ore, con conseguente blocco dei varchi di sicurezza e dei gate di imbarco. Ripercussioni sui voli, che anno accumulato ritardi.

Alla base ci sarebbe il guasto alla cabina Enel di via dell’Aeroporto, probabilmente riconducibile alle forti piogge che si sono abbattute per ore sulla città spiegano dal Marconi, dettagliando: "L’interruzione dell’energia elettrica in aeroporto, verificatasi intorno alle ore 9.00, ha portato al blocco temporaneo dei varchi di sicurezza e dei gate di imbarco e allo spegnimento dei monitor con le informazioni sui voli, interruzioni poi ripristinate mediante generatori di emergenza che hanno garantito anche l’illuminazione del terminal e l’attività di accettazione ai banchi check-in".

A seguito del blackout, i controlli di sicurezza alle partenze sono stati effettuati manualmente, con rallentamenti nelle operazioni di imbarco. I voli in partenza hanno subito ritardi medi di circa un’ora.

I tecnici di AdB, in stretto contatto con i tecnici dell’Enel, hanno provveduto a riattivare i sistemi e dalle 10.30 circa la situazione è progressivamente tornata alla normalità.

Maltempo ieri oggi, news e immagini:

I video dai campi sommersi nel bolognese:

