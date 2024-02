Volo salvavita da Alghero a Bologna, al Sant'Orsola con il Falcon dell'Aeronautica

Roma Ciampino-Alghero-Bologna e poi Lecce. Doppio soccorso ieri per il Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino. Trasporti urgenti di pazienti che necessitavano di raggiungere in poco tempo gli ospedali per ricevere cure specialistiche salva-vita.

Il primo dei due trasporti sanitari, riferisce LaPresse si è concluso intorno alle 17. Il Falcon 900, partito da Ciampino, sede del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, si è diretto ad Alghero per imbarcare un uomo di 71 anni ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e diretto al Policlinico di Sant’Orsola.

Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, fa sapere l'Aeronautica. Spesso a essere imbarcati sono i pazienti che devono essere sottoposti a trapianto di organi.