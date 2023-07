Disavventura per 69 adolescenti: da Francoforte a Bologna con diciotto ore di ritardo

Sfortunata avventura per 69 ragazzi, tutti tra gli 11 e i 15 anni, bloccati a Francoforte a causa di un volo in ritardo di oltre diciotto ore. Il gruppo stava ritornando a Bologna da Manchester, alla fine di una vacanza studio, con un volo che prevedeva uno scalo a Francoforte. Nella prima tratta, l’aereo ha accumulato una mezz’ora di ritardo. Il pilota del secondo volo ha quindi scelto di aspettare i ragazzi ma, una volta imbarcati sull’aereo, qualcosa è andato storto.

Come scrive Il Resto del Carlino, l’aereo è rimasto fermo in pista per circa un’ora, fino alle ore 23,15. A quel punto il pilota avrebbe annunciato: “Non possiamo partire: a causa del ritardo accumulato, abbiamo perso il turno all’aeroporto Marconi: arriveremmo troppo tardi e c’è un’ordinanza comunale che limita i sorvoli notturni della città. Dovete scendere". Trasferiti in un albergo vicino, i ragazzi sono infine ritornati a Bologna solamente nel pomeriggio di venerdì 28 luglio, ma rimangono da capire le cause di questo ritardo. Il Marconi, sempre secondo il Carlino, smentisce categoricamente, rispedendo le accuse alla compagnia operatrice del volo, Lufthansa, ipotizzando un problema nella gestione dei turni da parte della compagnia tedesca.