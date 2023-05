Via Saffi, tra i volontari che spalano il fango. "Essere qui, la cosa giusta da fare" | VIDEO e FOTO

Tanti i giovani, studenti e lavoratori, che hanno risposto all'appello del Comune, in queste ore impegnati in città e provincia

In 4 mila hanno risposto in poche ore all’appello del Comune. Hanno compilato un modulo on line e in queste ore può capitare di vederli impegnati nelle strade della città (soprattutto nella zona di via Saffi) e dei Comuni dell’area metropolitana più colpiti dall’alluvione. È l’esercito dei volontari bolognesi che in queste ore, ma i primi già da ieri, stanno spalando e togliendo fango sulle vie ancora impraticabili, nelle cantine e nei cortili allagati.

Sono soprattutto giovani, studenti e lavoratori, che hanno offerto immediatamente la loro disponibilità. Il Comune, dopo averli contattati, li ha dotati del materiale necessario e dato le indicazioni precise su come e dove intervenire.