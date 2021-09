Volontari vaccino contro il Covid, una cena per ringraziarli alla Festa dell'unità

Una cena per 120 tra volontari, tecnici e amministrativi delle associazioni volontarie che hanno supportato l'Ausl nella gestione della campagna vaccinale. Il ringraziamento, come riportato dall'agenzia Dire, è andato in scena ieri alla Festa dell'Unità, dove tra i tavoli si è presentato tutto lo stato maggiore del governo locale, dal sindaco di Bologna Virginio Merola -che ha introdotto l'evento- all'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini e dal direttore generale Ausl Paolo Bordon. A un certo punto è passato anche il candidato sindaco del centrosinistra Matteo Lepore e, all'ultimo minuto, è intervenuto anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini

La cena era riservata ai membri delle stesse Cefa, Ageop, P.A. Croce Italia di Bologna, Ana, Bimbo Tu Aps, Gruppo Alpini di Castel San Pietro, Agito, Anglad, Ansabbio, Clown 2.0, Fanep, Ior, Croce Rossa, Pubblica assistenza Città di Bologna, Anpas, associazione Mario Campanacci, che da febbraio hanno supportato le attività di vaccinazione negli hub della Fiera e del Rizzoli, così omaggiati per il contributo che hanno dato alla città.

I rappresentanti della istituzioni hanno quindi ringraziato tutti coloro che hanno fatto da "testimoni e testimonial del fatto che è importante vaccinarsi per il bene pubblico e il bene di tutti", spiega Giovanni Beccari del Cefa. Per Merola, "hanno ben compreso cosa vuol dire 'fare squadra insieme'", per Bordon hanno rappresentato una "arma in più", senza la quale "non ce l'avremmo fatta". A fare da 'camerieri', invece, ci sono il presidente della Fiera Gianpiero Calzolari, l'organizzatore della Festa dell'Unità, Lele Roveri, e Luciano Sita, consigliere Cefa.