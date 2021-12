Volpe a spasso nei giardini di Ingegneria: catturata con le esche alla mortadella

Evidentemente l'esca (di mortadella) ha fatto effetto: ieri pomeriggio è stata catturata la volpe che era apparsa nei giorni scorsi nell'area verde del complesso universitario in viale Risorgimento a Bologna, che si trova proprio a ridosso dei colli nella zona sud della città. Era comparsa, notata da alcuni studenti, e poi non si erano segnalati nuovi avvistamenti, ma dalla Facoltà era stato diramato un avviso affinché, nel caso, non ci si avvicinasse all'animale e non si provasse a toccarla.

Nel frattempo la Polizia locale della Città metropolitana aveva disposto delle trappole (con tocchetti di mortadella), anche perché era stato ipotizzato che la volpe avesse la rogna e quindi diventava maggiormente necessario catturarla per curarla e rimetterla poi in libertà.

Oggi dalla Facoltà è arrivato l'annuncio della cattura: l'animale, si è spiegato anche, "non è in pessime condizioni, oggi stesso sarà portata dal veterinario che gli somministrerà le cure necessarie al fine di reinserirla nell'ambiente naturale", fanno sapere da Ingegneria con una comunicazione a docenti, personale tecnico amministrativo, rappresentanze studente, con tanto di foto allegate della volpe.

Le trappole erano controllate ogni tre ore e si sperava potessero attrarla prima di domani quando non sarebbe stato più possibile sorvegliarle a intervalli regolari e, se la volpe fosse rimasta imprigionata a lungo, avrebbe rischiato troppo per il freddo della notte.

