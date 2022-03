Voodoo a pagamento per riconquistare l'ex: due denunciati

Probabilmente ha sperato fino all'ultimo di poter riconquistare il suo ex, ma infine ha capito che aveva a che fare con due truffatori che sono stati rintracciati dai carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena.

Vittima una 40enne cittadina romena che, dopo la fine di una relazione, navigando su internet, ha scoperto un sito che svolgeva pratiche voodoo di "intermediazioni amorose", così lo ha contattato. Ovviamente i "servizi" offerti erano a pagamento quindi, da luglio fino a del 2021, ha totalizzato una serie di bonifici pari 480 euro, dopo aver inviato una foto dell'ex su un numero whatsapp.

Poi, quando evidentemente i rapporti con l'ex fidanzato non si sono ricuciti, si è recata in caserma. I carabinieri hanno così rintracciato i due gestori del sito, una 38enne e un 45enne italiani originari di Portogruaro (Ve) che sono finiti nei guai per truffa.