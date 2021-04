Esponenti del mondo wedding bolognese manifestano a Roma: "Gli sposi che avevano rimandato al 2021 stanno annullando tutto, siamo senza lavoro" VIDEO

Mentre sotto la Regione Emilia Romagna è in atto una nuova manifestazione del mondo wedding , alcuni esponenti del settore di Bologna da questa mattina sono in Piazza Montecitorio a Roma, per far sentire la propria voce alla luce delle nuove riaperture. Con loro titolari di attività arrivati da tutta Italia, in piena crisi per il settore che non riparte.