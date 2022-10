Gare, feste, anti-smog e ordigni bellici: nel weekend ingorgo divieti, strade chiuse e traffico deviato

Ingorgo di divieti, strade chiuse e deviazioni al traffico per il fine settimana del 1 e 2 ottobre. Tra eventi sportivi, feste di strada, provvedimenti anti smog e disinnesco di un ordigno bellico spostarsi in autro e con i mezzi sarà più complicato del previsto. Queste che seguono sono le principali manifestazioni da tenere d'occhio: Giro dell'Emilia, San Locca day, disinnesco ordigno a Casalecchio, Festa via Zanardi. Oltre a questi eventi, nel fine settimana entrano in vigore anche i divieti antismog che ci accompagneranno fino ad aprile. Vediamo nel dettaglio le deviazioni:



Giro dell'Emilia: arrivo a San Luca

Dalle ore 13.30 alle ore 17 del giorno 1 ottobre, chiusura al transito veicolare, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei corridori e degli addetti all’organizzazione nelle seguenti strade:

Via Rigosa, via Olmetola, via Matteo Maria Boiardo, via Antonio Cavalieri Ducati, rotonda Fabio Taglioni, via Persicetana, viale Alcide De Gasperi, rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, rotonda Romagnoli, viale M. K. Gandhi, via Tolmino, viaSabotino, viale Giovanni Vicini, viale Carlo Pepoli, Piazza di Porta Saragozza, via Saragozza, via S. Luca. a questo punto, inizia un circuito che si ripeterà quattro volte sul seguente percorso: via Monte Albano, via di Casaglia, via Saragozza, via S. Luca e arrivo in prossimità dell'inizio di via Monte Albano. Anche le strade che confluiscono nelle vie sopra indicate saranno interessate alla chiusura.

Qui l'elenco completo delle deviazioni previsto dall'ordinanza.

Festa in via Zanardi: strada chiusa

Sabato 1 ottobre è in programma una festa di strada in via Zanardi denominata “Festa di strada a Pescarola”, organizzata dal “Comitato Vivere Pescarola”, in origine fissata per sabato 24 settembre e rinviata per il maltempo.

Per l’occasione sono stati adottati alcuni provvedimenti al traffico (qui l'elenco completo) legati allo svolgimento della manifestazione.

Dalle 18 alle 24 del giorno 1 ottobre, sarà in vigore il divieto di transito veicolare nelle seguenti vie:

via Zanardi, da via Selva di Pescarola a via Agucchi, in entrambi i sensi di marcia

via Ca’ Bianca, via Zanardi a via Molino di Pescarola

via Molino di Pescarola, con direzione di marcia da via Selva di Pescarola a via Ca’ Bianca

via di Bertalia, da via Agucchi a via delle Borre, con direzione da via Agucchi a via delle Borre

via delle Borre



Disinneco bomba a Casalecchio: zona rossa, chiusure e residenti evacuati

Il prossimo 2 ottobre, nell’ambito di un’operazione di bonifica coordinata dalla Prefettura di Bologna, personale dell’Esercito Italiano appartenente al Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore procederà al despolettamento e successivo brillamento di tre bombe da aereo (da 100, 250 e 500 libbre), munite di doppia spoletta armata di fabbricazione americana, risalenti al secondo conflitto mondiale, rinvenute nel territorio del Comune di Casalecchio di Reno (BO), in Via Lido, in Via IV Novembre e in Via Ronzani (angolo Via Genova). Qui l'elenco completo delle chiusure.

La “zona rossa” individuata per lo svolgimento delle operazioni di disinnesco è la risultante della somma delle tre aree di sgombero degli ordigni, con raggio massimo di 468 mt per l’ordigno di 500 libbre. L’ampiezza dell’area di rischio è stata notevolmente ridotta grazie alla costruzione di tre strutture di barricamento attorno agli ordigni, da parte dei militari del Genio Ferrovieri.

Divieti anti-smog: domenica ecologica 2 ottobre

Da sabato 1 ottobre al 30 aprile 2023 riprendono le misure antismog a Bologna, Imola, nei comuni dell’agglomerato urbano e nei Comuni di pianura. Stop ai diesel fino a euro 3, benzina fino a euro 2, benzina-metano e benzina-gpl fino a euro 1. Fermi i diesel euro 4 nei giorni di misure emergenziali e le domeniche. Qui l'elenco completo delle limitazione e dei divieti.