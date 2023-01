Weekend di grande traffico sulle autostrade: rientri già da oggi

Un week-end di rientri, soprattutto da sud verso nord e verso le città quello che segue l'Epifania. Le autostrade si popoleranno da oggi, sabato 7 gennaio,"con un incremento sull’intera rete stradale e autostradale, anche in vista della riapertura delle scuole, con maggior concentrazione dei flussi nella giornata di domenica 8 gennaio", come conferma Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità del Ministero dell'Interno.

I mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 t non circoleranno domenica 8 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 22:00.

I tratti più critici potrebbero essere la A14 Bologna-Taranto, la A1 Milano-Napoli, A22 del Brennero, l’autostrada Milano – Laghi e sulla A5 Torino – Monte Bianco, la A24 da Roma in direzione Abruzzo (Gran Sasso, Roccaraso, Scanno). Probabili disagi anche in Liguria e sulla A4 Torino-Trieste.

I consigli agli automobilisti di Viabilità Italia