Spaccia cocaina, arrestato grazie alla segnalazione con l'app YouPol | VIDEO

Il commissariato Bolognina ieri ha eseguito un arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Villa Angeletti. L'uomo, un cittadino marocchino di 46 anni, aveva in tasca 11 involucri contenenti in totale 7 grammi di cocaina.

L'arrestato, irregolare sul territorio, era già pregiudicato per reati dello stesso tipo. La peculiarietà dell'arresto risiede nel fatto che la segnalazione nasca dall'uso dell'app Youpol, un'applicazione gratuita della Polizia che permette di segnalare vari reati, tra cui episodi di bullismo e violenza domestica, mantenendo l'anonimato e inviando anche video e foto.

Nel nostro territorio da gennaio a giugno sono state oltre 300 le segnalazioni.

Segnalazioni YouPol

Dal 1° gennaio al 30 giugno sono arrivate 336 segnalazioni, in media una cinquantina al mese. Di queste, la maggior parte riguarda episodi di spaccio e uso sostanze stupefacenti e liti in famiglia o in strada.

"Almeno nella metà dei casi alle segnalazioni – comunica la Questura – segue la rilevazione del fenomeno dello spaccio con l'individuazione dei soggetti sospetti segnalati. Analogo andamento per le liti domestiche, dove in oltre il 60% dei casi la segnalazione risulta fondata".