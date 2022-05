"Z" nella note alla sede di Labas: "Vigliacchi, simbolo di morte" | FOTO

"La guerra in Ucraina non può essere letta con le lenti del passato. Questo evidentemente a qualcun? non piace, e così cercano di intimorire uno spazio che vede ogni giorno coinvolt? centinaia di attivist? e persone da ogni parte del mondo in progetti di mutualismo e riscatto".

Lo scrivono gli attivisti di Labas il collettivo politico con sede in vicolo Bolognetti, dove, questa notte sono state "vergate" alcune "Z", lettera diventata simbolo della guerra in Ucraina.

"Ma ai vigliacch? che questa notte hanno portato un simbolo di morte e distruzione davanti a un nostro municipio sociale - scrive il collettivo in una nota - rispondiamo che perlomeno ci stanno aiutando a distinguere più facilmente gli italioti rossobruni, quelli che 'W Assad e abbasso la resistenza in Rojava', quelli che quando Hong Kong combatteva per la libertà dal dominio cinese urlavano allo spauracchio americano, quelli che in fin dei conti stanno con il potere e che dei movimenti e della libertà gli interessa fin quando hanno un tornaconto elettorale o per propagandare teorie assurde filo-putin. Tutto questo vociare ha offuscato fin troppo il dibattito anche nella parte più radicale del movimento e della sinistra. Che a partire da questa nuova era i matriot? europe? e gli/le internazionalist?, la nostra parte, sappiano riconoscere più presto i/le propr? compagn?, sappiano stringere alleanze quando servono e così esprimere vera forza e solidarietà politica".

E poi l'annuncio: "Per chi fosse realmente interessat? a costruire una prospettiva insieme ci vediamo giovedì alle 18.30 a labas per incontrare una attivista ucraina. Non per schierarsi ciecamente ma per verificare insieme quali sono le condizioni materiali per costruire un dopo antifascista e europeista".

(Foto Labas)